Добивались 60 лет. Сирия может передать останки легенды израильской разведки Эли Коэна

Останки легендарного израильского разведчика Эли Коэна, который был пойман и казнен в Сирии в 1965 году, могут быть вскоре возвращены в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz .

С момента публичной казни Коэна на центральной площади Дамаска 18 мая 1965 года, Моссад прилагает усилия, чтобы найти и вернуть его останки для захоронения в Израиле.

В апреле было сообщено, что Объединенные Арабские Эмираты создали неформальный канал для переговоров между Израилем и Сирией для укрепления доверия между сторонами.

Во время переговоров Сирия согласилась на ряд мер, включая возвращение останков Коэна. Кроме того, вернут и тела трех израильских солдат, погибших во время боев с сирийскими войсками в Ливане в начале 1980-х годов.

Легенда израильской разведки Эли Коэн (uk.wikipedia.org)

Отмечается, что тело одного из этих солдат, Цви Фельдмана, уже возвращено.

В мае руководство Сирии одобрило передачу вещей Коэна, чтобы смягчить враждебность Израиля и продемонстрировать добрую волю к президенту США Дональду Трампу.

В сентябре спецпосланник США по Сирии Том Баррак заявил, что Сирия и Израиль близки к заключению соглашения, которое станет первым шагом к "деэскалации" в переговорах по соглашению о безопасности.