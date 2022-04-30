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В дома жителей Мариуполя оккупанты заселяют неизвестных

Фото: Мариуполь (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталия Гурковская

В дома мариупольцев, выехавших с оккупированной территории, заселяют неизвестных. Такое разрешение выдают оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета.

"О том, что у меня живут люди, я узнала раньше, но потому, что связи с родственниками нет, надеялась, что это сестра из 23 МКР. Но сегодня мне сообщили, что поселковый совет дал разрешение определенным людям. Я не могу представить, что такое может быть в цивилизационном мире. Больно отдавать себе отчет, что это происходит в нашем родном городе", - рассказала жительница мариупольского поселка Старый Крым.

Отмечается, что это не редкий случай, когда российские оккупанты заселяют в чужие дома и квартиры тех людей, кого сами оставили без крова.

"Более того, когда приезжают владельцы за своими вещами, новые жильцы могут их не отдать", - добавляют в местном совете.

Как сообщалось, ранее в оккупированном Мариуполе российские войска ввели новое правило. На жилые дома, уцелевшие от обстрелов, наносят метку - букву "Z".

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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