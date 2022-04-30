RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У будинки мешканців Маріуполя окупанти заселяють невідомих

Фото: Маріуполь (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталія Гурковська

У будинки маріупольців, які виїхали з окупованої території, заселяють невідомих. Такий дозвіл видають окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради.

"Про те, що в мене живуть люди, я дізналася раніше, але через те, що зв'язку з родичами немає, сподівалася, що це сестра з 23 МКР. Але сьогодні мені повідомили, що селищна рада дала дозвіл певним людям. Я не можу уявити, що таке може бути в цивілізаційному світі. Боляче усвідомлювати, що це відбувається у нашому рідному місті", - розповіла мешканка маріупольського селища Старий Крим.

Зазначається, що це не поодинокий випадок, коли російські окупанти заселяють у чужі будинки та квартири тих людей, кого самі ж залишили без даху над головою.

"Більше того, коли приїжджають власники за своїми речами, нові мешканці можуть їх не віддати", - додають у місцевій раді.

Як повідомлялось, раніше в окупованому Маріуполі російські війська запровадили нове правило. На житлові будинки, які вціліли від обстрілів, наносять мітку - букву "Z".

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольДонбасВійна в Україні