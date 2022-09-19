Дом за домом. Российская армия обстрелами уничтожает Бахмут (видео)

Российские войска в Донецкой области продолжают наносить удары по городам и селам региона. Бахмут под обстрелами оккупантов находится уже не первый месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.
"Россияне методически уничтожают украинский город Бахмут Донецкой области", – говорится в сообщении.
Российская армия уже не первый месяц обстреливает город. Оккупанты приблизились к населенному пункту почти вплотную, однако украинские военные каждый день отражают все попытки захватить город штурмом.
"Дом за домом", - добавили в министерстве, имея в виду сплошные разрушения города.
Напомним, что российские войска пытаются наступать на Бахмут и Авдеевку.
Также, кафиры били и попали в частный дом в Бахмуте.
Ранее, россияне обстреляли Бахмут из реактивной артиллерии, в результате чего погибли 7 гражданских.
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