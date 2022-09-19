Дом за домом. Российская армия обстрелами уничтожает Бахмут (видео)

"Россияне методически уничтожают украинский город Бахмут Донецкой области", – говорится в сообщении.

Российская армия уже не первый месяц обстреливает город. Оккупанты приблизились к населенному пункту почти вплотную, однако украинские военные каждый день отражают все попытки захватить город штурмом.

"Дом за домом", - добавили в министерстве, имея в виду сплошные разрушения города.