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Оккупанты утром попали в частный дом в Бахмуте. В ГСЧС раскрыли подробности

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Среда 31 августа 2022 13:21
Оккупанты утром попали в частный дом в Бахмуте. В ГСЧС раскрыли подробности Фото: оккупанты утром попали в частный дом в Бахмуте (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Сергей Пышкин

Во время утреннего обстрела Донецкой области, российские военные попали в частный дом в Бахмуте. В результате удара погибла женщина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

"Сегодня утром в результате вражеского обстрела города Бахмут подвергся разрушениям частный жилой дом", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Около 09:32 спасатели прибыли к месту событий.

Во время проведения аварийно-спасательных и поисковых работ, спасатели изъяли из-под завалов тело погибшей женщины.

Фото: оккупанты утром попали в частный дом в Бахмуте (facebook.com/DSNSDon)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вследствие утреннего обстрела Донецкой области погибли четверо людей.

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ГСЧС Украина Бахмут
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