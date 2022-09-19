Будинок за будинком. Російська армія обстрілами знищує Бахмут (відео)

"Росіяни методично знищують українське місто Бахмут Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Російська армія вже не перший місяць обстрілює місто. Окупанти наблизились до населеного пункту майже впритул, проте українські військові кожен день відбивають всі спроби захопити місто штурмом.

"Хата за хатою", - додали у міністерстві, маючи на увазі суцільні руйнування міста.