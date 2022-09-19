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Будинок за будинком. Російська армія обстрілами знищує Бахмут (відео)

Фото: Будинок за будинком. Російська армія обстрілами знищує Бахмут (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Російські війська у Донецькій області продовжують завдавати ударів по містах і селам регіону. Бахмут під обстрілами окупантів перебуває вже не перший місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.

"Росіяни методично знищують українське місто Бахмут Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Російська армія вже не перший місяць обстрілює місто. Окупанти наблизились до населеного пункту майже впритул, проте українські військові кожен день відбивають всі спроби захопити місто штурмом.

"Хата за хатою", - додали у міністерстві, маючи на увазі суцільні руйнування міста.

Нагадаємо, що російські війська намагаються наступати на Бахмут та Авдіївку.

Також, окупанти гатили та влучили у приватний будинок в Бахмуті.

Раніше, росіяни обстріляли Бахмут з реактивної артилерії, внаслідок чого загинуло 7 цивільних.

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