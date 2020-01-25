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Мы должны вернуть все наши территории, - Зеленский

Новости » Общество     25.01.2020 - 01:50
Мы должны вернуть все наши территории, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украина не видит решения конфликта без возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах Украины вернуть все территории, которые сейчас являются временно оккупированными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью израильскому "9 каналу".

По его словам, украинская сторона не видит решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности.

"У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть Грузия, Молдова, если далеко не ходить. Но Украина слишком большая страна. Там несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории", - сказал Зеленский.

Он назвал оккупацию украинских территорий "серъезным прецедентом для всего мира".

"Если это так закончится в Украине, что мы не вернём наши территории, я уверен, тогда это не последняя история", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что только Россия может вывести войска с оккупированного Донбасса. Он отметил, что пока не видит решения по этому вопросу, но войска должны быть выведены.

РБК-Украина писало, что представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что особый статус Севастополя стал одной из причин аннексии Крыма Россией и дальнейшего развязывания войны против Украины.

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