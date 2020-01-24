Только Россия может вывести войска с оккупированного Донбасса, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Диалог пока можно вести исключительно по минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только Россия может вывести войска с оккупированного Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью израильскому "9 каналу".

Он отметил, что пока не видит решения по этому вопросу, но войска должны быть выведены.

"В плане вывода войск с временно оккупированной территории, здесь, конечно, только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Тут я пока не вижу решения", - заявил Зеленский.

По его словам, Минские соглашения являются на сегодняшний день единственным документм, на основании которого можно вести диалог по прекращению войны и урегулированию ситуации на Донбассе.

"Минские соглашения в нынешнем виде - это единственное, что пока есть, идешь по ним, не идешь, ты строго по ним идешь или ты хочешь их пересмотреть, но это бумага, документ, это объект, вокруг которого возможно встречаться. На уровне Трехсторонней контактной группы в Минске или на уровне продолжения существенных шагов, исходя из Минских соглашений, уже на встречах в Нормандском формате", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что разрабатываются другие площадки для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Вокруг чего-то еще встречаться? Конечно, мы думаем об этом. Разрабатываем ли мы другие варианты, если не сработает этот вариант? Да", - добавил Зеленский.

Напомним, в среду, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе может закончиться, если этого захотят все стороны.

Глава государства также заявлял, что Украине мало всемирной обеспокоенности в условиях войны с Россией.