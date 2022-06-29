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Должны ли страховщики выплачивать за поврежденное во время войны имущество: ответ НБУ

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Украина, Среда 29 июня 2022 09:30
Должны ли страховщики выплачивать за поврежденное во время войны имущество: ответ НБУ Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Серьезным вызовом для рынка является страхование военных рисков. Сейчас, если имущество не было застраховано из-за военных рисков, то ущерб, причиненный ему в результате военных действий, не признается страховым случаем и не подпадает под покрытие действия договора страхования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука.

По его словам, в таком случае поврежденное или утраченное имущество будет восстанавливаться за счет собственников.

Таков стандарт отрасли, поскольку украинский рынок страхования очень зависим от международных перестраховщиков. Они являются достаточно консервативными и не всегда готовы включать подобные риски к своему перестраховочного покрытия, отметил заместитель главы НБУ.

Как показывает международная практика, возможными вариантами решения этой проблемы является привлечение государства как гаранта, приобщение доноров как целевой помощи (компенсация части премии, участие в возмещении убытков) и тому подобное, добавил Николайчук.

"Сейчас Национальный банк прорабатывает различные варианты для создания соответствующего сегмента страхового рынка", - говорится в сообщении.

По оценке Национального банка Украины, потери физического капитала из-за войны в начале мая превысили 92 млрд долларов.

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Национальный банк Украины
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