Должны ли страховщики выплачивать за поврежденное во время войны имущество: ответ НБУ

Серьезным вызовом для рынка является страхование военных рисков. Сейчас, если имущество не было застраховано из-за военных рисков, то ущерб, причиненный ему в результате военных действий, не признается страховым случаем и не подпадает под покрытие действия договора страхования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука .

По его словам, в таком случае поврежденное или утраченное имущество будет восстанавливаться за счет собственников.

Таков стандарт отрасли, поскольку украинский рынок страхования очень зависим от международных перестраховщиков. Они являются достаточно консервативными и не всегда готовы включать подобные риски к своему перестраховочного покрытия, отметил заместитель главы НБУ.

Как показывает международная практика, возможными вариантами решения этой проблемы является привлечение государства как гаранта, приобщение доноров как целевой помощи (компенсация части премии, участие в возмещении убытков) и тому подобное, добавил Николайчук.

"Сейчас Национальный банк прорабатывает различные варианты для создания соответствующего сегмента страхового рынка", - говорится в сообщении.