Чи повинні страховики виплачувати за пошкоджене під час війни майно: відповідь НБУ
Серйозним викликом для ринку є страхування воєнних ризиків. Наразі, якщо майно не було застраховане через воєнні ризики, то шкода, завдана йому в результаті воєнних дій, не визнається страховим випадком і не підпадає під покриття дії договору страхування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.
За його словами, у такому випадку пошкоджене або втрачене майно відновлюватиметься коштом власників.
Таким є стандарт галузі, бо український ринок страхування дуже залежний від міжнародних перестраховиків. Вони є досить консервативними і не завжди готові включати подібні ризики до свого перестрахового покриття, зазначив заступник голови НБУ.
Як показує міжнародна практика, можливими варіантами вирішення цієї проблеми є залучення держави як гаранта, долучення донорів як цільової допомоги (компенсація частини премії, участь у відшкодуванні збитків) тощо, додав Ніколайчук.
"Наразі Національний банк опрацьовує різні варіанти для створення відповідного сегменту страхового ринку", - йдеться в повідомленні.
За оцінкою Національного банку України, втрати фізичного капіталу через війну на початку травня перевищили 92 млрд доларів.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.