Повинні зробити вибір. Кулеба закликав ОБСЄ припинити повноваження Росії
Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС (Getty Images)
Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба закрикав ОБСЄ припинити повноваження Росії в організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.
"Моє послання Щорічній конференції ОБСЄ з безпеки 2022. ОБСЄ має зробити вибір: дозволити РФ зруйнувати організацію або знайти спосіб призупинити повноваження РФ", - написав він.
Кулеба додав, що наша відданість 10 принципам Гельсинського заключного акту повинна бути сильніша за жорстоку силу, що прагне їх знищити.
Нагадаємо, Росію виключили з Ради Європи.
Окрім того, Верховна Рада закликала позбавити Росію членства в ЮНЕСКО.