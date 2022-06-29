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Как должны работать ТРЦ во время воздушной тревоги: разъяснение от спасателей

Автор: Валерия Полищук

Во время воздушной тревоги торгово-развлекательные центры должны прекратить свою работу. При этом проводится эвакуация посетителей до ближайшего укрытия.

Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Они должны известить людей и обеспечить их эвакуацию. Они должны сообщить, где ближайшее укрытие и максимально способствовать тому, чтобы люди покинули помещение. В настоящее время все работы, просмотры, покупки и другие вещи должны прерываться", - заявил он.

Напомним, 27 июня российские войска нанесли ракетный удар ТРЦ "Амстор" в Кременчуге. Погибли 20 человек, пострадали 59.

Генпрокуратура собирается выяснить, почему ТЦ в Кременчуге не был эвакуирован во время воздушной тревоги.

Отметим, что из-за ракетного удара по ТЦ в Кременчуге, в Киеве проверят все ТРЦ. Проверки будут касаться соблюдения схемы эвакуации во время воздушной тревоги.

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Украинавоздушная тревога