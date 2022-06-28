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После ракетного удара по Кременчугу, в Киеве решили проверить все ТРЦ

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Украина, Вторник 28 июня 2022 19:20
После ракетного удара по Кременчугу, в Киеве решили проверить все ТРЦ Фото: в Киеве проверят все ТРЦ из-за ракетного удара по Кременчугу (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Из-за ракетного удара по ТЦ в Кременчуге, в Киеве проверят все ТРЦ. Проверки будут касаться соблюдения схемы эвакуации во время воздушной тревоги.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина.

"Что будет, если кто-то не соблюдает? Есть ответственные люди, которые проверяют, знают методы влияния", - сказал Поворозник.

Напомним, Генпрокуратура собирается выяснить, почему ТЦ в Кременчуге не был эвакуирован во время воздушной тревоги.

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