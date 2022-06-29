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Як мають працювати ТРЦ під час повітряної тривоги: роз'яснення від рятувальників

Автор: Валерія Поліщук

Під час повітряної тривоги торгово-розважальні центри повинні припинити свою роботу. При цьому проводиться евакуація відвідувачів до найближчого укриття.

Про це заявив прес - офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Вони повинні сповістити людей і забезпечити їх евакуацію. Вони повинні повідомити, де найближче укриття і максимально сприяти тому, щоб люди покинули приміщення. В даний час всі роботи, перегляди, покупки та інші речі повинні перериватися", - заявив він.

Нагадаємо, 27 червня російські війська завдали ракетного удару ТРЦ "Амстор" у Кременчуці. Загинули 20 людей, постраждали 59.

Генпрокуратура збирається з'ясувати, чому ТЦ у Кременчуці не був евакуйований під час повітряної тривоги.

Зазначимо, що через ракетний удар по ТЦ в Кременчуці, у Києві перевірять усі ТРЦ. Перевірки стосуватимуться дотримання схеми евакуації під час повітряної тривоги.

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