Правоохранители выяснят, почему ТЦ в Кременчуге работал во время воздушной тревоги
Генпрокуратура планирует выяснить, почему торговый центр в Кременчуге не был эвакуирован во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
"Мы платим ценой жизней за пренебрежение безопасностью, борясь с врагом, который ежедневно накрывает огнем школы, детсады, больницы и жилые дома", - сказала она.
По ее словам, если здесь была небрежность - за это должны ответить.
"Сирены - это сигнал, который во время войны нельзя игнорировать никому", - подчеркнула Венедиктова.
Вчера 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Число жертв ракетного удара по торговому центру в Кременчуге за ночь возросло до 18, а еще 36 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают работать на месте.
Позже количество погибших в результате ракетного удара по торгово-развлекательному центру в Кременчуге возросло до 20. При этом 59 человек пострадали.
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