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Правоохранители выяснят, почему ТЦ в Кременчуге работал во время воздушной тревоги

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Кременчуг, Вторник 28 июня 2022 15:35
Правоохранители выяснят, почему ТЦ в Кременчуге работал во время воздушной тревоги Фото: ТЦ в Кременчуге после удара 27 июня (t.me/DMYTROLUNIN)
Автор: Наталия Гурковская

Генпрокуратура планирует выяснить, почему торговый центр в Кременчуге не был эвакуирован во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"Мы платим ценой жизней за пренебрежение безопасностью, борясь с врагом, который ежедневно накрывает огнем школы, детсады, больницы и жилые дома", - сказала она.

По ее словам, если здесь была небрежность - за это должны ответить.

"Сирены - это сигнал, который во время войны нельзя игнорировать никому", - подчеркнула Венедиктова.

Вчера 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Число жертв ракетного удара по торговому центру в Кременчуге за ночь возросло до 18, а еще 36 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают работать на месте.

Позже количество погибших в результате ракетного удара по торгово-развлекательному центру в Кременчуге возросло до 20. При этом 59 человек пострадали.

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