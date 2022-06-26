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Повинні "правильно" хвалити Путіна: СБУ перехопила методички російських чиновників

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Неділя 26 червня 2022 12:35
Повинні "правильно" хвалити Путіна: СБУ перехопила методички російських чиновників Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ перехопила нові методички ФСБ для російських чиновників. В них вчать "правильно" розхвалять голову Кремля Володимира Путіна й війну в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Співробітники СБУ перехопили методичку під час розсилки секретними каналами.

Документ має примітку щодо "неухильного використання". Використовуючи ці тези, російські чиновники, артисти й спортсмени повинні готувати свої тези.

Фото: СБУ перехопила методички російських чиновників (ssu.gov.ua)

Водночас один із головних наказів ФСБ - розхвалять Путіна, нібито, він захистив Росію.

"А для більшої переконливості аналітики ФСБ наводять цілий блок "найчеснішої статистики" про захмарну підтримку російського диктатора та перераховують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій", - пише пресслужба.

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