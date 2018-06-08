Мы должны поддерживать Украину на пути к НАТО, - минобороны Польши

В штаб-квартире НАТО прошла двусторонняя встреча министров обороны Украины и Польши

Для безопасности Европы очень важно, чтобы Украина была успешной и безопасной. Об этом заявил министр национальной обороны Республики Польша Мариуш Блащак во время двусторонней встречи с министром обороны Украины в штаб-квартире НАТО, информирует пресс-центр Минобороны Украины.

"Для безопасности Европы очень важно, чтобы Украина была успешной и безопасной. Мы должны поддерживать Украину в попытке приблизиться к НАТО. Для всех нас очень важно, чтобы Украина оставалась независимым государством", - сказал Мариуш Блащак.

Минобороны Польши отметил, что Украина и Польша будут усиливать сотрудничество и чаще проводить встречи представителей государств "для решения всех насущных вопросов".

Также во время встречи шла речь о совершенствовании формата работы совместного подразделения ЛитПолУкрбриг.

"Создание бригады является успешным примером многостороннего формата сотрудничества и служит своеобразной моделью в процессе реформирования ВС Украины, согласно стандартам НАТО", - добавили в ведомстве.

Напомним, правительство Австралии объявило о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018.