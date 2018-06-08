Ми повинні підтримувати Україну на шляху до НАТО, - міноборони Польщі

У штаб-квартирі НАТО відбулася двостороння зустріч міністрів оборони України і Польщі

Для безпеки Європи дуже важливо, щоб Україна була успішною і безпечною. Про це заявив міністр національної оборони Республіки Польща Маріуш Блащак під час двосторонньої зустрічі з міністром оборони України у штаб-квартирі НАТО, інформує прес-центр Міноборони України.

"Для безпеки Європи дуже важливо, щоб Україна була успішною і безпечною. Ми повинні підтримувати Україну в спробі наблизитися до НАТО. Для всіх нас дуже важливо, щоб Україна залишалася незалежною державою", - сказав Маріуш Блащак.

Міноборони Польщі зазначив, що Україна і Польща будуть посилювати співпрацю і частіше проводити зустрічі представників держав "для вирішення всіх нагальних питань".

Також під час зустрічі йшлося про вдосконалення формату роботи спільного підрозділу ЛитПолУкрбриг.

"Створення бригади є успішним прикладом багатостороннього формату співпраці і служить своєрідною моделлю в процесі реформування ЗС України, відповідно до стандартів НАТО", - додали у відомстві.

Нагадаємо, уряд Австралії оголосив про дипломатичний бойкот ЧС-2018.