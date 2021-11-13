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Должны быть осторожными: в Британии опасаются "случайной" войны с Россией

Автор: Сергей Пышкин

Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил о нарастающем кризисе в отношениях между странами Запада и Российской Федерацией. В Лондоне остерегаются "случайной" войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Express.

По словам Картера, кризис в отношениях является более напряженным и серьезнее, чем во времена Холодной войны, что, со своей стороны, может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности". В то же время конкуренция между государствами ведет лишь к усилению этой напряженности.

"Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам", - заявил генерал.

Вероятно, что поводом для беспокойства Британии стал миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Польша угрожает Беларуси закрытием железнодорожного сообщения.

Заявление прозвучало после того как в ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с Польшей.

В то же время именно после этой ночи у границы в лесу обнаружили тело мигранта из Сирии.

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