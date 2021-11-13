Должны быть осторожными: в Британии опасаются "случайной" войны с Россией

По словам Картера, кризис в отношениях является более напряженным и серьезнее, чем во времена Холодной войны, что, со своей стороны, может привести к открытому конфликту из-за любой "случайности". В то же время конкуренция между государствами ведет лишь к усилению этой напряженности.

"Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам", - заявил генерал.

Вероятно, что поводом для беспокойства Британии стал миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.