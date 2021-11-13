Мусимо бути обережними: у Британії остерігаються "випадкової" війни з Росією

За словами Картера, криза у відносинах є більш напруженішою та серйознішою, ніж за часів Холодної війни, що, зі свого боку, може призвести до відкритого конфлікту через будь-яку "випадковість". Водночас конкуренція між державами веде лише до посилення цієї напруженості.

"Ми повинні бути обережні, не повинні допустити, щоб войовничий характер деяких наших політиків поставив їх у становище, коли ескалація конфлікту веде до помилок", - заявив генерал.

Ймовірно, що приводом для занепокоєння Британії стала міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі.