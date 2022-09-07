ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Должны были обеспечивать оккупантов топливом: в АРМА передали вагоны-цистерны Беларуси

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 15:34
Должны были обеспечивать оккупантов топливом: в АРМА передали вагоны-цистерны Беларуси Фото: в АРМА передали вагоны-цистерны Беларуси (t.me/pgo_gov_ua/5641)
Автор: Сергей Пышкин

В АРМА были переданы белорусские вагоны-цистерны, которые завезли накануне войны и которые должны были обеспечивать оккупантов топливом в первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Всего было передано 50 единиц железнодорожных вагонов-цистерн.

Согласно данным следствия, накануне полномасштабного вторжения России, белорусские компании заключили с украинскими фирмами контракты на поставку из России дизельного топлива в вагонах-цистернах.

"Это топливо предназначалось для заправки военной техники российской армии после ее вторжения через северные границы нашей страны", - добавляет Офис генерального прокурора.

Уже 23 февраля вагоны-цистерны пересекли украинско-белорусскую границу, а 26 февраля - эшелон с топливом для колонн российских войск, который прибыл к станции "Низевка", был уничтожен нашими военными.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в управление АРМА передали активы арестованной компании по производству бытовой техники, владельцем которой является российский олигарх из близкого окружения диктатора Владимира Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
Воинский учет для женщин отсрочили на год
Воинский учет для женщин отсрочили на год
DAILY
Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО