Повинні були забезпечувати окупантів паливом: в АРМА передали вагони-цистерни Білорусі

В АРМА були передані білоруські вагони-цистерни, які завезли напередодні війни і які повинні були забезпечувати окупантів паливом в перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Вже 23 лютого вагони-цистерни перетнули українсько-білоруський кордон, а 26 лютого - ешелон з паливом для колон російських військ, який прибув до станції "Низівка", був знищений нашими військовими.

"Це паливо призначалося для заправки військової техніки російської армії після її вторгнення через північні кордони нашої країни", - додає Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення Росії, білоруські компанії уклали з українськими фірмами контракти на поставку з Росії дизельного палива у вагонах-цистернах.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в управління АРМА передали активи заарештованої компанії з виробництва побутової техніки, власником якої є російський олігарх з близького оточення диктатора Володимира Путіна.

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