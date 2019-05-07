В антикоррупционном суде избирают председателя

Фото: судьи ВАКС (РБК-Украина)

Председательствующим сборов избрали судью Виктора Маслова

В Высшем антикоррупционном суде начались сборы судей. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам председательствующего на заседании, сборы являются уполномоченными, если на заседании присутствуют не менее двух третей судей антикоррупционного суда.

"Собрание судей Высшего антикоррупционного суда объявляется открытым. Зарегистрировано 38 судей, так что сборы являются уполномоченными", - заявил и.о. председателя суда.

Так, председательствующим сборов избран судья Виктор Маслов. Во время сборов судей также планируется избрать дату начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. Текст присяги судьи зачитал судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергей Боднар. Текст указов президента Украины Петра Порошенко озвучил заместитель главы администрации президента Алексей Филатов.

РБК-Украина писало, что в начале марта чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович заявляла, что процесс отбора кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вызывает вопросы. По ее словам, 30% кандидатов в ВАКС оказались непрофессиональными.

Отметим, Государственная судебная администрация назначила Алексея Жукова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата ВАКС.