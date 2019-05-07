ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В антикоррупционном суде избирают председателя

Новости » Политика    07.05.2019 - 11:31
В антикоррупционном суде избирают председателя
Фото: судьи ВАКС (РБК-Украина)

Председательствующим сборов избрали судью Виктора Маслова

В Высшем антикоррупционном суде начались сборы судей. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам председательствующего на заседании, сборы являются уполномоченными, если на заседании присутствуют не менее двух третей судей антикоррупционного суда.

"Собрание судей Высшего антикоррупционного суда объявляется открытым. Зарегистрировано 38 судей, так что сборы являются уполномоченными", - заявил и.о. председателя суда.

Так, председательствующим сборов избран судья Виктор Маслов. Во время сборов судей также планируется избрать дату начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. Текст присяги судьи зачитал судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергей Боднар. Текст указов президента Украины Петра Порошенко озвучил заместитель главы администрации президента Алексей Филатов.

РБК-Украина писало, что в начале марта чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович заявляла, что процесс отбора кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вызывает вопросы. По ее словам, 30% кандидатов в ВАКС оказались непрофессиональными.

Отметим, Государственная судебная администрация назначила Алексея Жукова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата ВАКС.

Порошенко подпишет указ о назначении судей ВАКС на этой неделе Украина первой в мире привлекла к подбору судей иностранных экспертов
Новости Украины антикоррупционный суд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь