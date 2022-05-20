Не должно быть ограничений. Буданов назвал вооружение, которое нужно Украине для наступления

Для дальнейшего наступления Украина нуждается в большем количестве вооружения. В то же время не должно быть никаких ограничений, поскольку Россия использует против нашей страны абсолютно все виды оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в интервью для The New York Times.

По словам Буданова, для наступления Украина нуждается в: ракетных комплексах средней дальности;

ракетных комплексах большой дальности;

крупнокалиберной артиллерии;

ударной авиации. "Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее, от крылатых ракет, которые запускают с подводных лодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного",- отметил генерал-майор Буданов.