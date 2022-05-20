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Не повинно бути обмежень. Буданов назвав озброєння, яке потрібно Україні для наступу

Фото: Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (gur.mil.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Для подальшого наступу Україна потребує більше озброєння. Водночас не повинно бути жодних обмежень, оскільки Росія використовує проти нашої країни абсолютно усі види зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова в інтерв'ю для The New York Times.

За словами Буданова, для наступу Україна потребує:

  • ракетні комплекси середньої дальності;
  • ракетні комплекси великої дальності;
  • великокаліберну артилерію;
  • ударну авіацію.

"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї, від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосовано весь спектр російської зброї, окрім ядерної", – зауважив генерал-майор Буданов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія незабаром передасть Україні далекобійну артилерію, ракети класу "берег - корабель" та безпілотники.

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