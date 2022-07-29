Мала приїхати комісія з Москви. В ГУР назвали причину теракту в Оленівській колонії
Головна мета теракту в Оленівській колонії - приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.
За даними української розвідки, 1 серпня в Оленівську колонію мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.
Оскільки реальний стан будівлі та умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва, "проблему" було вирішено шляхом знищення приміщення, разом з розміщеними в ньому українцями.
Ще одна мета здійсненої провокації - збільшення соціальної напруги в Україні. Зважаючи на великий суспільний інтерес до долі воїнів "Азовсталі", на думку авторів сценарію здійсненого теракту, смерть захисників має призвести до зростання соціальної напруги в Україні.
Як повідомили в ГУР, вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.
"Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників - свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта", - йдеться в повідомлені розвідки.
За наявною інформацією ГУР, він здійснений руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.
"З метою з’ясування реальних обставин теракту та недопущення повторення подібного в майбутньому, закликаю всі міжнародні інституції висловити жорстку позицію щодо подій в Оленівці. Міжнародний рух Червоного хреста і Червоного Півмісяця, який є одним з гарантів безпеки та належного утримання українських військовополонених, має дати належну оцінку подіям та докласти зусиль для з’ясування реальних обставин та причин вбивства українських захисників", - наголосив глава ГУР Кирило Буданов.
Він додав, що Україна вимагає негайного допуску представників України на місце подій для вивчення ситуації та контролю умов утримання полонених українських оборонців.
Нагадаємо, глава ОП України Андрій Єрмак назвав терактом вбивство українських військовополонених в Оленівській колонії.
СБУ оприлюднила телефонну розмову, яка доводить пряму причетність російської армії до теракту в Оленівці.