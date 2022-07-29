Мала приїхати комісія з Москви. В ГУР назвали причину теракту в Оленівській колонії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України .

За даними української розвідки, 1 серпня в Оленівську колонію мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.

Оскільки реальний стан будівлі та умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва, "проблему" було вирішено шляхом знищення приміщення, разом з розміщеними в ньому українцями.

Ще одна мета здійсненої провокації - збільшення соціальної напруги в Україні. Зважаючи на великий суспільний інтерес до долі воїнів "Азовсталі", на думку авторів сценарію здійсненого теракту, смерть захисників має призвести до зростання соціальної напруги в Україні.

Як повідомили в ГУР, вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

"Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників - свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта", - йдеться в повідомлені розвідки.

За наявною інформацією ГУР, він здійснений руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.

"З метою з’ясування реальних обставин теракту та недопущення повторення подібного в майбутньому, закликаю всі міжнародні інституції висловити жорстку позицію щодо подій в Оленівці. Міжнародний рух Червоного хреста і Червоного Півмісяця, який є одним з гарантів безпеки та належного утримання українських військовополонених, має дати належну оцінку подіям та докласти зусиль для з’ясування реальних обставин та причин вбивства українських захисників", - наголосив глава ГУР Кирило Буданов.

Він додав, що Україна вимагає негайного допуску представників України на місце подій для вивчення ситуації та контролю умов утримання полонених українських оборонців.