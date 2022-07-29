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Ермак рассказал, для чего россияне ударили по Еленовской колонии

Новина українською →
Украина, Пятница 29 июля 2022 17:15
Ермак рассказал, для чего россияне ударили по Еленовской колонии Фото: Андрей Ермак, глава ОП Украины (president.gov)
Автор: Евгений Прокопенко

Цель "еленевского теракта" россиян имеет несколько составляющих. Первая - это попытка бросить тень на ВСУ, а вторая - Россия пытается скрыть свидетельства о масштабах военных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОП Украины Андрея Ермака.

"Еленовка - акт терроризма россиян. Они нанесли по колонии, где содержались военнопленные украинские воины, бойцы "Азова", прицельный удар. А теперь пытаются врать, обвиняя Украину. Особенно цинично выглядит информация о том, что ни один из представителей колонии не пострадал". - заявил Ермак.

Он добавил, что это далеко не первая провокация российских оккупационных войск с 2014 года. Вспомнить хотя бы сбития MH17, в чем они также обвиняли Украину.

По словам главы ОП Украины, цель "еленевского теракта" россиян, который справедливо сравнивают с Катынью, имеет несколько составляющих.

Первая - это попытка бросить тень на ВСУ и использование западного оружия нашей армией. Не секрет, что Россия больше всего стремится остановить поддержку союзников Украины, и постоянно делает провокации. Потому что украинская армия с западным оружием уничтожает их войска из прошлого.

"Об этой тактике россиян свидетельствует и оперативная работа пропагандистов, а также ботоферм в соцсетях, в Твиттере, которые разносят выгодные для россиян смыслы. Но мы также делаем все, чтобы мир узнал правду. Поверьте, мир будет знать, что Россия-страна-террорист", - заявил Ермак.

Вторая составляющая, считает руководитель ОП Украины, - Россия пытается скрыть свидетельства о масштабах военных преступлений.

"Террор - это попытка нас сломать, запугать. Но украинцы давно доказали, что ответ на российский террор будет максимально жестким. Именно русские убивают наших людей", - сообщил Андрей Ермак.

Глава ОП добавил, что преступление в Еленовке - это еще одно доказательство того, что Россия должна быть признана страной-спонсором терроризма. Их ложь будет быстро раскрыта и понятна всем.

Напомним, российские оккупанты обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке (Донецкая область), где находились пленные украинские бойцы.

Прокуратура Украины начала расследование относительно преступления в Еленовской колонии.

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