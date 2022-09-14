"Должна положить конец безнаказанности России": Кислица о 77 сессии Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке начала работу 77 сессия Генеральной Ассамблеи Организаций Объединенных Наций. Она должна положить конец безнаказанности России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.
Дипломат отметил, что война должна закончиться во время этой сессии, а Россия должна быть привлечена к ответственности.
"Сделаем 77 сессию Генеральной Ассамблеи ООН сессией конца безнаказанности, а также восстановления уважения к Уставу ООН. Выбор за вами, члены ООН!" - подчеркнул Кислица.
К слову, нынешняя сессия будет проходить под лозунгом - "Переломный момент: трансформационные решения для взаимосвязанных вызовов".
Развязанная РФ война против Украины будет одним из главных вопросов заседаний Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главный месседж Украины на Генеральной Ассамблее ООН будет заключаться в том, что война, которую развязала Россия, касается каждого в мире.
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