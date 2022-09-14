"Должна положить конец безнаказанности России": Кислица о 77 сессии Генассамблеи ООН

Дипломат отметил, что война должна закончиться во время этой сессии, а Россия должна быть привлечена к ответственности.

"Сделаем 77 сессию Генеральной Ассамблеи ООН сессией конца безнаказанности, а также восстановления уважения к Уставу ООН. Выбор за вами, члены ООН!" - подчеркнул Кислица.

К слову, нынешняя сессия будет проходить под лозунгом - "Переломный момент: трансформационные решения для взаимосвязанных вызовов".

Развязанная РФ война против Украины будет одним из главных вопросов заседаний Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.