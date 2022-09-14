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"Має покласти край безкарності Росії": Кислиця про 77 сесію Генасамблеї ООН

Фото: Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця (twitter.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Олег Васьків

У Нью-Йорку розпочала роботу 77 сесія Генеральної Асамблеї Організацій Об’єднаних Націй. Вона має покласти край безкарності Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

Дипломат зазначив, що війна має закінчитися під час цієї сесії, а Росія має бути притягнута до відповідальності.

"Зробімо 77 сесію Генеральної Асамблеї ООН сесією кінця безкарності, а також відновлення поваги до Статуту ООН. Вибір за вами, члени ООН!" - наголосив Кислиця.

До слова, нинішня сесія проходитиме під гаслом - "Переломний момент: трансформаційні рішення для взаємопов’язаних викликів".

Розв'язана РФ війна проти України буде одним з найголовніших питань засідань Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головний меседж України на Генеральній асамблеї ООН полягатиме в тому, що війна, яку розв’язала Росія, стосується кожного у світі.

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