Доля трьох людей досі невідома після удару по Києву

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 2 липня кількість підтверджених загиблих зросла до 30 осіб.

Доля трьох людей досі невідома.

Наразі з трьома людьми немає зв'язку, їхня доля залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи в місті тривають.

“Вічна пам'ять кожному та кожній, в кого Росія відібрала життя”, - написав Тимур Ткаченко.

Який стан постраждалих людей

Про стан постраждалих розповів мер Києва Віталій Кличко. Зокрема, він зазначи, що стан однорічного хлопчика, п'ятирічної дівчинки, їхніх бабусі та батьків вдалось стабілізувати.

Усього в лікарні перебувають четверо дітей, серед них - десятирічний хлопчик, якого вчора оперували. Його батьків досі не вдалось знайти під завалами, тож міський голова припускає, що він, ймовірно, залишився сиротою.

"В лікарні з хлопчиком перебуває дідусь", - каже Кличко.

Також серед зниклих безвісти наразі є 15-річна дівчинка. Пошукова операція триває уже другу добу.

Що відомо раніше

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про зростання кількості жертв удару РФ по Києву в попередніх зведеннях.