Доля трьох людей досі невідома після удару по Києву

Після удару по Дарницькому району у Києві доля трьох людей залишається невідомою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Наразі з трьома людьми немає зв'язку, їхня доля залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи в місті тривають.
“Вічна пам'ять кожному та кожній, в кого Росія відібрала життя”, - написав Тимур Ткаченко.
Про стан постраждалих розповів мер Києва Віталій Кличко. Зокрема, він зазначи, що стан однорічного хлопчика, п'ятирічної дівчинки, їхніх бабусі та батьків вдалось стабілізувати.
Усього в лікарні перебувають четверо дітей, серед них - десятирічний хлопчик, якого вчора оперували. Його батьків досі не вдалось знайти під завалами, тож міський голова припускає, що він, ймовірно, залишився сиротою.
"В лікарні з хлопчиком перебуває дідусь", - каже Кличко.
Також серед зниклих безвісти наразі є 15-річна дівчинка. Пошукова операція триває уже другу добу.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про зростання кількості жертв удару РФ по Києву в попередніх зведеннях.
Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що зупинити російського диктатора Володимира Путіна може лише загроза для самої Москви, а не ситуація навколо Криму.
За словами глави держави, будь-які твердження про його нібито "трепетні почуття" до тимчасово окупованого півострова абсолютно не відповідають дійсності.