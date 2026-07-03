Судьба трех человек до сих пор неизвестна после удара по Киеву

После удара по Дарницкому району в Киеве судьба трех человек остается неизвестной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Пока с тремя людьми нет связи, их судьба остается неизвестной. Поисково-спасательные работы в городе продолжаются.
"Вечная память каждому и каждой, у кого Россия отняла жизнь", - написал Тимур Ткаченко.
О состоянии пострадавших рассказал мэр Киева Виталий Кличко. В частности, он отметил, что состояние годовалого мальчика, пятилетней девочки, их бабушки и родителей удалось стабилизировать.
Всего в больнице находятся четверо детей, среди них - десятилетний мальчик, которого вчера оперировали. Его родителей до сих пор не удалось найти под завалами, поэтому городской голова предполагает, что он, вероятно, остался сиротой.
"В больнице с мальчиком находится дедушка", - говорит Кличко.
Также среди пропавших без вести сейчас есть 15-летняя девочка. Поисковая операция длится уже вторые сутки.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о росте числа жертв удара РФ по Киеву в предварительных сводках.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остановить российского диктатора Владимира Путина может только угроза для самой Москвы, а не ситуация вокруг Крыма .
По словам главы государства, какие-либо утверждения о его якобы "трепетных чувствах" ко временно оккупированному полуострову абсолютно не соответствуют действительности.