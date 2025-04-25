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Судьба Реброва, новый формат Кубка и возвращение россиян: заявления Шевченко на Конгрессе УАФ

Киев, Пятница 25 апреля 2025 14:17
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Судьба Реброва, новый формат Кубка и возвращение россиян: заявления Шевченко на Конгрессе УАФ Фото: Андрей Шевченко (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

25 апреля проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола. Глава организации Андрей Шевченко сделал ряд важных заявлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал УАФ.

Президент национальной ассоциации футбола выразил полную поддержку главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву.

"Мы полностью доверяем Реброву и его команде. Верим в него. Наша сборная летом сыграет на турнире в Канаде, который поможет подготовиться к отбору на чемпионат мира-2026", - сказал Шевченко.

Заявление прозвучало на фоне критики в адрес Реброва после поражения в двухматчевом противостоянии с Бельгией (3:1, 0:3) в плей-офф Лиги наций. Свои следующие матчи сборная Украины проведет в июне против Канады и Новой Зеландии на товарищеском турнире Canadian Shield в Торонто. А в сентябре команда стартует в отборе на ЧМ-2026.

Также глава УАФ обозначил главные задачи организации на текущий год.

"Среди ключевых задач на 2025 год - цифровые инновации, новые партнерские соглашения и новый формат Кубка Украины. Начало этого года нам показало, что мир не всегда готов поддерживать Украину. Мы должны учиться рассчитывать только на себя. Впрочем, мы так же остаемся открытыми к сотрудничеству в пользу страны", - заявил Шевченко.

Высказался глава украинского футбола и относительно возможного возвращения россиян на международную арену - темы очень популярной сейчас в коридорах ФИФА и УЕФА.

"С начала года я провел много встреч. Многие страны поддерживают Украину. Моя позиция относительно участия российских команд остается неизменной: пока идет война, вопрос их допущения не может рассматриваться", - уверен глава УАФ.

Также Шевченко пригласил руководство ФИФА и УЕФА посетить Украину:

"Хотел бы повторно пригласить руководство УЕФА и ФИФА в Украину. За последние три с половиной года Украину посетили более 80 руководителей мировых держав. Поэтому ждем и вас".

Ранее представили полное расписание матчей 26-го тура УПЛ с главным противостоянием между "Шахтером" и "Динамо".

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Футбол Андрей Шевченко Сергей Ребров
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