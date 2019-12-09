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Доля расходов украинцев на питание в 4 раза выше, чем в ЕС

Новости » Экономика     09.12.2019 - 16:52
Доля расходов украинцев на питание в 4 раза выше, чем в ЕС
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы тратят на еду 46% своего бюджета, европейцы - 12%

Расходы украинцев в І полугодии 2019 года на продукты питания и безалкогольные напитки составляли 46,2% их общих расходов. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным Госстата, второй большой статьей расходов украинцев является "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" - 17,2%. В том числе оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг идет 15,8% расходов (из них 1,6% покрываются субсидиями).

На одежду и обувь украинцы тратят 4,9%, на транспорт 4,2%, на здравоохранение 4,1% своего бюджета.

Доля расходов украинцев на питание в 4 раза выше, чем в ЕС

В то же время по данным Евростата, в 2018 году домохозяйства в Европейском союзе (ЕС) потратили более 1 047 млрд евро (что эквивалентно 6,6% ВВП ЕС) на "продукты питания и безалкогольные напитки". Это составляет 12,1% от их общих расходов на потребление и является третьей по величине категорией расходов домашних хозяйств после "жилья, воды, электричества, газа и других видов топлива", на которые приходилось 24,0% расходов домашних хозяйств, и "транспорта", на которые приходилось на 13,2%.

Доля расходов украинцев на питание в 4 раза выше, чем в ЕСec.europa.eu

Как сообщало РБК-Украина, доля коммуналки в расходах украинцев в два раза ниже, чем в ЕС. Европейцы тратят на жилье и коммуналку 24% своих расходов, украинцы - 13%

Как сообщало РБК-Украина, средняя цена электроэнергии в странах ЕС (21 евро за 100 кВт⋅ч) в первой половине 2019 года была в пять раз выше, чем в Украине (4,1 евро кВт⋅ч), а цена газа (600 евро за 1000 кубометров) была в два раза выше, чем в Украине (275 евро за 100 кубометров).

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