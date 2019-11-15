Госстат назвал долю расходов украинцев на различные продукты питания

Фото: продуктовый магазин (РБК-Украина)

Лидируют в рейтинге мясо и мясопродукты (колбаса)

Государственная служба статистики обнародовала данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины во II квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, было опрошено 8245 хозяйств. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек. Общие денежные расходы одного домохозяйства составляют 8624,24 грн в месяц.

Данные показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит на питание 3997,37 грн в месяц. Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты - 23,5% или 938 грн в месяц. Существенными являются расходы на хлеб и хлебопродукты - 15,3% или 616 грн. Далее идут молоко, сыр и яйца (12,1% или 483 грн в месяц).

За овощи, включая картофель, украинцы платят 10,6% или 422 грн. На сало одна семья тратит 2,1% или 68 грн в месяц.

ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, предприятиями розничной торговли в 2018 году было продано продовольственных товаров на 289,7 млрд грн.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в 2018 году среди всех товаров доля отечественной продукции составляет 53,2%, среди продовольственных товаров - 81,4%, среди непродовольственных товаров - 31,7%..