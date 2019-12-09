Частка витрат українців на харчування в 4 рази вище, ніж в ЄС

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці витрачають на їжу 46% свого бюджету, європейці - 12%

Витрати українців у І півріччі 2019 року на продукти харчування і безалкогольні напої становили 46,2% їх загальних витрат. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними Держстату, другою великою статтею витрат українців є "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" - 17,2%. У тому числі оплату житла, комунальних продуктів та послуг йде 15,8% витрат (з них 1,6% покриваються субсидіями).

На одяг і взуття українці витрачають 4,9%, на транспорт 4,2%, на охорону здоров'я 4,1% свого бюджету.

У той же час за даними Євростату, в 2018 році домогосподарства в Європейському союзі (ЄС) витратили понад 1 047 млрд євро (що еквівалентно 6,6% ВВП ЄС) на продукти харчування та безалкогольні напої". Це становить 12,1% від їх загальних витрат на споживання і є третьою за величиною категорією витрат домашніх господарств після "житла, води, електрики, газу та інших видів палива", на які припадало 24,0% витрат домашніх господарств, і "транспорту", на які припадало на 13,2%.

ec.europa.eu

Як повідомляло РБК-Україна, частка комуналки у витратах українців в два рази нижче, ніж в ЄС. Європейці витрачають на житло і комуналку 24% своїх витрат, українці - 13%

Як повідомляло РБК-Україна, середня ціна електроенергії в країнах ЄС (21 євро за 100 кВт⋅год) в першій половині 2019 року була в п'ять разів вище, ніж в Україні (4,1 євро кВт⋅год), а ціна газу (600 євро за 1000 кубометрів) була в два рази вище, ніж в Україні (275 євро за 100 кубометрів).