Доля ордена Білого Орла Зеленського вирішиться найближчими днями, - Rzeczpospolita

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Дні, а не тижні

Як зазначає польське видання, Президентський центр як в офіційних, так і в неофіційних коментарях наголошує: пауза з рішенням Навроцького та нерозкриття рекомендацій капітули - це частина свідомо створеного "вікна можливостей" для української сторони.

Окрім того, в Палаці хочуть показати, що президент Навроцький не діє на емоціях у міжнародних справах - саме в такій тактиці його звинувачують політики з правлячого табору.

Водночас, як стверджують співрозмовники Rzeczpospolita у Палаці, час, на який вони погоджуються чекати, не є безмежним. У польських джерелах це питання називають "днями, а не тижнями" - хоча жоден зі співрозмовників не виключає можливості затримки.

Що пропонують у Польщі

За даними польського видання, у Палаці заявляють, що визначили лише один варіант, який міг би переконати президента не позбавляти Зеленського ордена - зміну назви військової частини "імені Героїв УПА" на іншу.

В оточенні Навроцького також не сумніваються, що громадська думка в Польщі у цьому питанні - на боці президента.

Що говорять у Варшаві

Стратегію Палацу досить відверто пояснив міністр Марцін Пшидач, голова Бюро міжнародної політики (BPM).

"М'яч на українському майданчику. Якщо це не зустріне позитивної реакції, процедура завершиться рішенням президента", - заявив він на пресконференції.

За словами Пшидача, у Польщі вважають, що реальних дій чи жестів з боку Києва немає, тому "процедура зрештою завершиться рішенням президента".

Інші представники Палацу комунікують обережно - і тому, що, за їхніми словами, українській стороні залишили тиждень-два, і тому, що Навроцький хоче сам оголосити всі рішення, подібно до механізму повідомлення про вето.

Уряд за діалог, Туск - за угоду

В уряді Польщі - схожа позиція. Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш у нещодавньому інтерв'ю Rzeczpospolita заявив, що "є шанс досягти угоди", а заява президента дає час обом сторонам - Навроцькому ухвалити остаточне рішення, а Зеленському - визначитись зі своїм.

Прем'єр Дональд Туск також закликав до угоди між українським і польським президентами.

Як зазначає Rzeczpospolita, найближчим часом Кароль Навроцький вирушить до Сполучених Штатів, де буде гостем Дональда Трампа. За даними польського RMF, візит триватиме до вівторка, а Навроцький також зустрінеться з представниками польської діаспори.

За припущенням Rzeczpospolita, рішення щодо ордена може бути оголошене одразу після повернення президента додому - якщо не станеться чогось непередбачуваного.