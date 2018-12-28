ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Долар виріс на міжбанку

Новини » Фінанси    28.12.2018 - 10:40
Долар виріс на міжбанку
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар росте другий день підряд після тривалого зниження

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 28 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 14 копійок до 27,65 грн/долар, курс купівлі до 27,58 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 23 копійки до 31,66 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,5800 - 27,6500 грн/долар, євро 31,5901 - 31,6647 грн/євро, російський рубль 0,3970 - 0,3982 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,5800    27,6500

EUR/UAH     31,5901    31,6647

RUB/UAH     0,3970       0,3982

Долар виріс на міжбанкуНагадаємо, 27 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,4900 - 27,5100 грн/долар, євро 31,4100 - 31,4360 грн/євро, російський рубль 0,3958 - 0,3964 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,45 грн/долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на такому рівні: 2745,4979 гривень за 100 доларів (+18,7191 гривень).

Курс долара виріс на міжбанку НБУ підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся