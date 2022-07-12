ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Доллар стремительно дорожает: сколько стоит валюта в Украине 12 июля

Новина українською →
Украина, Вторник 12 июля 2022 11:53
Доллар стремительно дорожает: сколько стоит валюта в Украине 12 июля Фото: курс доллара вырос на 55 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 55 копеек до 37,10 гривен за доллар. Курс евро вырос на 45 копеек до 37,55 гривен за евро, курс злотого вырос на 5 копеек до 7,85 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Таким образом, с конца прошлой недели доллар подорожал на 1,5 гривны.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 35,90 грн (35,40 - 11 июля)
  • продажа - 37,10 грн (36,55 - 11 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,10 грн (35,85 - 11 июля),
  • продажа - 37,55 грн (37,10 - 11 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,60 грн (7,60 - 11 июля),
  • продажа - 7,85 грн (7,80 - 11 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 12 июля составляет 29,5109 гривен за евро (-0,1901 гривен).

Доллар стремительно дорожает: сколько стоит валюта в Украине 12 июля

Как сообщало РБК-Украина, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко рекомендовал отменить фиксацию курса гривны к доллару.

Напомним, по данным НБУ, эмиссия гривны давит на валютный рынок. Это усиливает риски для финансовой стабильности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит
Милан Лелич, Юрий Дощатов Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит