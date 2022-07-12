Доллар стремительно дорожает: сколько стоит валюта в Украине 12 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 55 копеек до 37,10 гривен за доллар. Курс евро вырос на 45 копеек до 37,55 гривен за евро, курс злотого вырос на 5 копеек до 7,85 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Таким образом, с конца прошлой недели доллар подорожал на 1,5 гривны. На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 35,90 грн (35,40 - 11 июля)

продажа - 37,10 грн (36,55 - 11 июля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 36,10 грн (35,85 - 11 июля),

продажа - 37,55 грн (37,10 - 11 июля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 7,60 грн (7,60 - 11 июля),

продажа - 7,85 грн (7,80 - 11 июля) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 12 июля составляет 29,5109 гривен за евро (-0,1901 гривен).