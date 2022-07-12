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Долар стрімко дорожчає: скільки коштує валюта в Україні 12 липня

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Україна, Вівторок 12 липня 2022 11:53
Долар стрімко дорожчає: скільки коштує валюта в Україні 12 липня Фото: курс долара виріс на 55 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 55 копійок до 37,10 гривень за долар. Курс євро виріс на 45 копійок до 37,55 гривень за євро, курс злотого виріс на 5 копійок до 7,85 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Таким чином, з кінця минулого тижня долар подорожчав на 1,5 гривні.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 35,90 грн (35,40 - 11 липня)
  • продаж - 37,10 грн (36,55 - 11 липня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 36,10 грн (35,85-11 липня),
  • продаж - 37,55 грн (37,10 - 11 липня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 7,60 грн (7,60 - 11 липня),
  • продаж - 7,85 грн (7,80 - 11 липня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 12 липня становить 29,5109 гривень за євро (-0,1901 гривень).

Долар стрімко дорожчає: скільки коштує валюта в Україні 12 липня

Як повідомляло РБК-Україна, радник президента з економічних питань Олег Устенко рекомендував скасувати фіксацію курсу гривні до долара.

Нагадаємо, за даними НБУ, емісія гривні тисне на валютний ринок. Це посилює ризики для фінансової стабільності.

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