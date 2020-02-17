Доллар стабилен на открытии межбанка

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 24,48 гривен за доллар, курс в покупке - 24,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 26,53 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,4500 - 24,4800 грн/доллар, евро 26,5038 - 26,5338 грн/евро, российский рубль 0,3861 - 0,3867 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4500 24,4800 EUR/UAH 26,5038 26,5338 RUB/UAH 0,3861 0,3867

Напомним, 14 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4600 - 24,4800 грн/доллар, евро 26,5562 - 26,5779 грн/евро, российский рубль 0,3849 - 0,3854 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,44 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 февраля установлен на таком уровне: 24,447 гривен за 1 доллар (-0,0325 грн). При этом курс доллара на 14 февраля составляет 24,4795 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-14 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 165,50 млн долларов, что в два раза меньше, чем неделей ранее.

По прогнозу аналитиков в течение недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн.