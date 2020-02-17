Долар стабільний на відкритті міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 17 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 24,48 гривень за долар, курс купівлі - 24,43 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 26,53 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,4500 - 24,4800 грн/долар, євро 26,5038 - 26,5338 грн/євро, російський рубль 0,3861 - 0,3867 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4500 24,4800 EUR/UAH 26,5038 26,5338 RUB/UAH 0,3861 0,3867

Нагадаємо, 14 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4600 - 24,4800 грн/долар, євро 26,5562 - 26,5779 грн/євро, російський рубль 0,3849 - 0,3854 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,44 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 лютого встановлено на такому рівні: 24,447 гривень за 1 долар (-0,0325 грн). При цьому курс долара на 14 лютого становить 24,4795 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 10-14 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 165,50 млн доларів, що в два рази менше, ніж тижнем раніше.

За прогнозом аналітиків протягом тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,2/24,4 грн.