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Долар знижується, євро росте на готівковому ринку

Новини » Фінанси    25.06.2019 - 11:35
Долар знижується, євро росте на готівковому ринку

Долар подешевшав на 2 копійки, євро подорожчав на 3 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 червня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,28 гривень за долар, на покупці виріс на 2 копійки до 26,05 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 3 копійки до 29,98 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,90 - 26,15 (25,90 - 26,15 - 24 червня), продажу 26,20 - 26,50 (26,20 - 26,50 - 24 червня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,05 (26,03 - 24 червня), продажу - 26,28 (26,30 - 24 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,14 - 29,69 (29,16 - 29,75 - 24 червня), продажу 29,65 - 30,35 (29,75 - 30,25 - 24 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,50 (29,44 - 24 червня), продажу - 29,98 (29,95 - 24 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,08 (2,50 - 4,05 - 24 червня), продажу - 4,09 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 24 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,83 (3,83 - 24 червня), продажу 4,18 (4,17 - 24 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1800 - 26,2100 грн/долар, євро 29,8351 - 29,8636 грн/євро, російський рубль 0,4188 - 0,4194 грн/рубль.

Курс долара росте на міжбанку Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
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