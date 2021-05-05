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Долар подорожчав: НБУ встановив курс на 6 травня

Новость на русском → Україна, Середа 05 травня 2021 16:00
Долар подорожчав: НБУ встановив курс на 6 травня Фото: курс долара виріс менш ніж на копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 травня встановлено на такому рівні: 27,7339 гривень за 1 долар (+0,0009 грн). При цьому курс долара на 5 травня становить 27,733 гривень за 1 долар.

Долар подорожчав: НБУ встановив курс на 6 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль.

Долар подорожчав: НБУ встановив курс на 6 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 5 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,80 гривень за долар, курс в покупці до 27,78 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 13 копійок до 32,34 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

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