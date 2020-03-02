Доллар резко подорожал в начале марта

В обменных пунктах Украины сегодня, 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 17 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс евро вырос на 29 копеек до 27,06 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,50 (24,36 - 28 февраля), продажи - 24,75 (24,58 - 28 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,93 (27,69 - 28 февраля), продажи - 27,37 (27,06 - 28 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,42 (3,44 - 28 февраля), продажи 3,78 (3,79 - 28 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,55 - 24,70 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 2 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс в покупке 24,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 38 копеек до 27,45 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 2 марта справочный курс на уровне 24,77 грн/доллар, повысив его по сравнению с 28 февраля (24,58 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, аналитики прогнозируют рост курса доллара в течение недели. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,5/24,7 грн.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 24-28 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 81,00 млн долларов, что на 44 млн долларов меньше, чем неделей ранее. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1082,00 млн долларов и продал на 295,00 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 787,00 млн долларов.