Доллар растет, евро снижается на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 6 копеек, евро подешевел на 7 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 26,06 гривен за доллар, в покупке на 5 копеек до 25,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,28 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,60 - 25,90 (25,50 - 25,90 - 16 июля), продажи 25,90 - 26,30 (25,90 - 26,20 - 16 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,79 (25,74 - 16 июля), продажи - 26,06 (26,00 - 16 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,55 - 29,05 (28,60 - 29,05 - 16 июля), продажи 29,10 - 29,55 (29,05 - 29,55 - 16 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,81 (28,87 - 16 июля), продажи - 29,28 (29,35 - 16 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 16 июля), продажи - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 16 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,79 (3,79 - 16 июля), продажи 4,15 (4,14 - 16 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,8050 - 25,8300 грн/доллар, евро 28,9325 - 28,9580 грн/евро, российский рубль 0,4099 - 0,4106 грн/рубль.