Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 13 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 13 копеек до 25,83 гривен за доллар, курс в покупке до 25,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 28,95 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,8050 - 25,8300 грн/доллар, евро 28,9325 - 28,9580 грн/евро, российский рубль 0,4099 - 0,4106 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,8050 25,8300

EUR/UAH 28,9325 28,9580

RUB/UAH 0,4099 0,4106

Напомним, 16 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,9300 - 25,9600 грн/доллар, евро 29,0830 - 29,1141 грн/евро, российский рубль 0,4127 - 0,4136 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,86 грн/доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 июля установлен на таком уровне: 2586,4142 гривен за 100 долларов (+12,3222 гривен).