Долар росте, євро знижується на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 6 копійок, євро подешевшав на 7 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 липня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 26,06 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 25,79 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,28 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,60 - 25,90 (25,50 - 25,90 - 16 липня), продажу 25,90 - 26,30 (25,90 - 26,20 - 16 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,79 (25,74 - 16 липня), продажу - 26,06 (26,00 - 16 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,55 - 29,05 (28,60 - 29,05 - 16 липня), продажу 29,10 - 29,55 (29,05 - 29,55 - 16 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,81 (28,87 - 16 липня), продажу - 29,28 (29,35 - 16 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 16 липня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 16 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,79 (3,79 - 16 липня), продажу 4,15 (4,14 - 16 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,8050 - 25,8300 грн/долар, євро 28,9325 - 28,9580 грн/євро, російський рубль 0,4099 - 0,4106 грн/рубль.