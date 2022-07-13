ru ua
Ср, 13 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Доллар продолжает дорожать: актуальные курсы валюты в Украине на 13 июля

Новина українською →
Украина, Среда 13 июля 2022 13:26
Доллар продолжает дорожать: актуальные курсы валюты в Украине на 13 июля Фото: курс доллара вырос на 35 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 35 копеек до 37,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 37,60 гривен за евро, курс злотого вырос на 10 копеек до 7,95 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Таким образом, с конца прошлой недели доллар подорожал почти на 2 гривны. Курсы доллара и евро фактически сравнялись, а в некоторых банках доллар уже стоит дороже, чем европейская валюта.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 36,40 грн (35,90 - 12 июля)
  • продажа - 37,45 грн (37,10 - 12 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,40 грн (36,10 - 12 июля),
  • продажа - 37,60 грн (37,55 - 12 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,75 грн (7,60 - 12 июля),
  • продажа - 7,95 грн (7,85 - 12 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 13 июля составляет 29,3675 гривен за евро (-0,1434 гривен).

Доллар продолжает дорожать: актуальные курсы валюты в Украине на 13 июля

Напомним, по данным НБУ, эмиссия гривны давит на валютный рынок. Это усиливает риски для финансовой стабильности.

Как сообщало РБК-Украина, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко рекомендовал отменить фиксацию курса гривны к доллару.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
NEWS
Обновленная карта боевых действий: данные британской разведки
Обновленная карта боевых действий: данные британской разведки
DAILY
Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи
Ростислав Шаправскийглавный редактор Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи