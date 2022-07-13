Доллар продолжает дорожать: актуальные курсы валюты в Украине на 13 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 35 копеек до 37,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 37,60 гривен за евро, курс злотого вырос на 10 копеек до 7,95 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Таким образом, с конца прошлой недели доллар подорожал почти на 2 гривны. Курсы доллара и евро фактически сравнялись, а в некоторых банках доллар уже стоит дороже, чем европейская валюта. На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 36,40 грн (35,90 - 12 июля)

продажа - 37,45 грн (37,10 - 12 июля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 36,40 грн (36,10 - 12 июля),

продажа - 37,60 грн (37,55 - 12 июля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 7,75 грн (7,60 - 12 июля),

продажа - 7,95 грн (7,85 - 12 июля) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 13 июля составляет 29,3675 гривен за евро (-0,1434 гривен).