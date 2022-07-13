Долар продовжує дорожчати: актуальні курси валюти в Україні на 13 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 35 копійок до 37,45 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 37,60 гривень за євро, курс злотого виріс на 10 копійок до 7,95 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Таким чином, з кінця минулого тижня долар подорожчав майже на 2 гривні. Курси долара і євро фактично зрівнялися, а в деяких банках Долар вже коштує дорожче, ніж європейська валюта. На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 36,40 грн (35,90 - 12 липня)

продаж - 37,45 грн (37,10 - 12 липня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 36,40 грн (36,10 - 12 липня),

продаж - 37,60 грн (37,55 - 12 липня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 7,75 грн (7,60 - 12 липня),

продаж - 7,95 грн (7,85 - 12 липня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 13 липня становить 29,3675 гривень за євро (-0,1434 гривень).