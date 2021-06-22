Доллар приостановил рост к основным валютам, биткойн дорожает после обвала

Курс доллара во вторник, 22 июня, прекратил рост к основным мировым валютам. Трейдеры ожидают выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе после изменения позиции центрального банка по ставкам на прошлой неделе.
Об этом сообщает агентство Reuters.
По отношению к евро доллар за ночь потерял около 0,4% и стабилизировался на отметке 1,1909 доллара.
"У нас произошел значительный сдвиг (в ФРС) от давней "голубиной" позиции к теперь слегка "ястребиной", - сказал валютный аналитик Westpac Имре Шпайзер.
В среднесрочной перспективе инвесторы будут внимательно следить за рынком труда США, поскольку его результаты, вероятно, повлияют на позицию ФРС. В ближайшем будущем все взоры будут прикованы к Пауэллу, который выступит в Конгрессе с 18:00 по Гринвичу. В подготовленных замечаниях он отметил устойчивое улучшение ситуации на рынке труда и недавний рост инфляции
Биткойн немного восстановил свои позиции во вторник, на следующий день после достижения двухнедельного минимума. Обвал произошел после того, как центральный банк Китая подтвердил жесткие меры в отношении криптовалют и ограничил торговые каналы для жителей Китая.
Крупнейшая в мире криптовалюта выросла на 4,6% до 33 тысяч долларов, упав более чем на 10% в понедельник.
Распродажа в понедельник была спровоцирована заявлением Народного банка Китая о том, что он призвал крупнейшие банки и платежные компании Китая более жестко бороться с торговлей криптовалютой.
"По сути, здесь говорится, что внебиржевые транзакции незаконны. Банки не разрешают нам переводить деньги для покупки и продажи криптовалюты", - сказал Бобби Ли, основатель и генеральный директор Ballet, приложения для кошелька с криптовалютой.
Криптообменники были фактически вытеснены из Китая изменением правил в 2017 году, но возникли внебиржевые платформы, базирующиеся за границей, которые выступали в качестве посредников, получая платежи от людей из Китая и покупая криптовалюты от их имени.
Напомним, доллар США продемонстрировал самый сильный прирост за один день за 15 месяцев после того, как Федеральная резервная система 16 июня сообщила, что может повысить процентные ставки гораздо быстрее, чем предполагалось.
Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть выросли 22 июня, при этом цена на нефть марки Brent достигла 75 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года. Мировые акции продолжили восстановление после четырехнедельных минимумов, поскольку инвесторы сосредоточили свое внимание на перспективах экономического роста после пандемии, а не на более агрессивной позиции, занятой Федеральной резервной системой США на заседании по вопросам политики на прошлой неделе.