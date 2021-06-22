Доллар приостановил рост к основным валютам, биткойн дорожает после обвала

По отношению к евро доллар за ночь потерял около 0,4% и стабилизировался на отметке 1,1909 доллара.

"У нас произошел значительный сдвиг (в ФРС) от давней "голубиной" позиции к теперь слегка "ястребиной", - сказал валютный аналитик Westpac Имре Шпайзер.

В среднесрочной перспективе инвесторы будут внимательно следить за рынком труда США, поскольку его результаты, вероятно, повлияют на позицию ФРС. В ближайшем будущем все взоры будут прикованы к Пауэллу, который выступит в Конгрессе с 18:00 по Гринвичу. В подготовленных замечаниях он отметил устойчивое улучшение ситуации на рынке труда и недавний рост инфляции

Биткойн немного восстановил свои позиции во вторник, на следующий день после достижения двухнедельного минимума. Обвал произошел после того, как центральный банк Китая подтвердил жесткие меры в отношении криптовалют и ограничил торговые каналы для жителей Китая.

Крупнейшая в мире криптовалюта выросла на 4,6% до 33 тысяч долларов, упав более чем на 10% в понедельник.

Распродажа в понедельник была спровоцирована заявлением Народного банка Китая о том, что он призвал крупнейшие банки и платежные компании Китая более жестко бороться с торговлей криптовалютой.

"По сути, здесь говорится, что внебиржевые транзакции незаконны. Банки не разрешают нам переводить деньги для покупки и продажи криптовалюты", - сказал Бобби Ли, основатель и генеральный директор Ballet, приложения для кошелька с криптовалютой.

Криптообменники были фактически вытеснены из Китая изменением правил в 2017 году, но возникли внебиржевые платформы, базирующиеся за границей, которые выступали в качестве посредников, получая платежи от людей из Китая и покупая криптовалюты от их имени.